Появились подробности двойного удара РФ по Селидово Донецкой области сегодня ночью.

Как сообщили в МВД, враг обстрелял медицинское учреждение и дом. Пострадали 15 человек: три погибли (среди них ребенок и беременная женщина), еще 12 - ранены (из них четыре ребенка).

По больнице ударили около часу ночи. Основной удар был по родильному отделению. Всего в медучреждении в то время находились почти 200 человек, десятки пациентов - в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области.

Спасателям удалось спасти 6-месячного ребенка. Шесть человек, среди которых также ребенок, получили ранения. Из-под завалов достали тела трех человек, среди них – ребенок 2015 года рождения.

Кроме того, российские военные ударили по жилому 5-этажному дому. Разрушен полностью целый подъезд. Одного человека спасли из-под завалов, шесть человек получили ранения. Среди них – три ребенка 2007, 2011 и 2016 годов рождения.

Фото ГСЧС

Напомним, что российские военные дважды ударили по Селидово, пострадали многоэтажный дом и больница.

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