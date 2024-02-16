Ночью 16 февраля РФ поразила прифронтовую теплоэлектростанцию.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в своем телеграм-канале.

Повреждено оборудование станции. Пострадавших нет. Энергетики ликвидируют последствия обстрела.

Напомним, накануне во Львове прилетом была уничтожена электроподстанция. Начался пожар на площади ориентировочно 150 квадратных метров. Его тушили в течение двух часов.

А перед этим "Шахеды" попали в подстанцию в Днепропетровской области и повредили ее оборудование. В результате атаки российских дронов на энергетическом объекте возник пожар.

Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное командование заявило, что ВСУ в Авдеевке начали отход на более выгодные позиции. В то же время подтвердилась информация о переброске подкреплений в город. 3-я штурмовая бригада заявила, что была срочно перекинута в Авдеевку.

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