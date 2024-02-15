Во Львове утренняя ракетная атака уничтожила электроподстанцию. Из 14 ракет над областью сбить удалось восемь.

Об этом сообщает Львовская областная военная администрация.

"Было попадание в электроподстанцию во Львове. Поэтому начался пожар на площади ориентировочно 150 квадратных метров. Его тушили в течение двух часов. Подстанция полностью уничтожена. Офисные помещения, питавшиеся от нее, сейчас получают электроэнергию от генераторов. Информации о погибших и пострадавших на этом объекте по состоянию на данный момент нет", - сказано в публикации.

Еще одна ракета попала в землю между жилыми многоэтажками. Взрывной волной выбило окна в около 30 домах на пяти улицах. Повреждены припаркованные рядом автомобили.

За помощью к медикам обратились три человека из этих домов. У них диагностировали резаные раны и гематомы. Двое – это мужчина и женщина – в госпитализации не нуждались. Один мужчина отказался от госпитализации уже в карете скорой помощи. Всем пострадавшим медики оказали помощь на месте.

В результате этой атаки также пострадали центр занятости, научно-исследовательский институт, школа, лицей и два детсада.

Между тем компания "Укрэнерго" заявляет, что утренняя ракетная атака РФ "не имела критических последствий для энергосистемы". В компании упомянули, что в области было "повреждено оборудование на объектах облэнерго". При этом дефицита электроэнергии нет.

Ранее власти Львова сообщали о прилете и пожаре на объекте инфраструктуры, но не раскрывали, что это за объект.

А мэр Львова Андрей Садовый показал фото последствий утренней ракетной атаки РФ по городу.