В РФ сообщают, что в Белгороде 9 человек погибли и 20 ранены в результате ракетного удара.

Об этом пишут российские СМИ.

Официально губернатор подтвердил 5 погибших и 18 раненых.

Минобороны РФ заявило, что ПВО сбила над территорией Белгородской области 14 снарядов РСЗО "Вампир".

Сообщается, что на город упали обломки, повредив несколько автомобилей, а ударной волной выбило окна многоэтажки.

Накануне в городе была объявлена ракетная угроза. Судя по фото, пострадал ТЦ. Также пишут о прилете по стадиону.

Напомним, неделю назад в российском Белгороде сообщали о взрывах и попадании в цех металлоизделий.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Индустриальный проспект - главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.