Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинских пленных на сбитом под Белгородом Ил-76 не было.

"Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать – нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в таком количестве, что они обязательно бы этим воспользовалась, все засняли. И поле было бы все красное от крови. Такого там не было", — заявил секретарь СНБО.

Он считает, что у РФ "была заготовлена вся эта ситуация", и призывает подождать.

Также Данилов заявил, "не нужно быть так категоричными" в утверждении, что самолет сбили ВСУ.

При этом Украина, по его словам, не знает, живы ли эти пленные.

Россия утверждает, что на борту было 65 украинских пленных. Их список публиковался в российских пабликах. Украина подтвердила, что эти люди были в списках на обмен. Но не подтверждала, что они были на борту сбитого самолета.

Ранее о том, что самолет сбили ВСУ с помощью Patriot, написали несколько западных СМИ. Они также допустили, что на борту могли быть украинские пленные.

Напомним, что СБУ открыла уголовное дело по факту падения Ил-76 под Белгородом.