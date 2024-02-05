Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател отказался комментировать сведения о том, что российский самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области с помощью ЗРК Patriot.

В ответ на вопрос на брифинге представитель Госдепа заявил, что не будет на него отвечать.

"Пусть об этом говорят наши партнеры в Украине", – сказал он.

Ранее агентство AP сообщало, что французские военные пришли к выводу, что украинские силы использовали батарею ракет класса "земля-воздух" Patriot, чтобы сбить Ил-76, стреляя с расстояния примерно 50 километров (около 30 миль).

Другой западный чиновник также заявил, что самолет был сбит "в результате ракетного удара, а не упал из-за какой-либо механической неисправности", и почти наверняка ракета была выпущена с территории Украины.

Перед этим Следственный комитет РФ официально заявил, что Ил-76 был сбит из ЗРК MIM-104A американского комплекса Patriot. В заявлении сказано, что на месте крушения борта было найдено 116 маркировочных обозначений на английском языке, которые были исследованы.

Кроме того, то же самое говорил и президент РФ Владимир Путин.