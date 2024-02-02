Французские военные пришли к выводу, что украинские силы использовали батарею ракет класса "земля-воздух" Patriot, чтобы сбить Ил-76, стреляя с расстояния примерно 50 километров (около 30 миль).

Об этом сообщает агентство Associated Press пишет со ссылкой на французского военного чиновника.

Чиновник, обнародовавший выводы разведки на условиях анонимности, сказал, что украинская батарея, очевидно, сумела остаться незамеченной, пока приближалась к цели, а затем включила свой радар на время, "достаточное для того, чтобы поразить цель".

Другой западный чиновник также заявил, что самолет был сбит "в результате ракетного удара, а не упал из-за какой-либо механической неисправности", и почти наверняка ракета была выпущена с территории Украины. Чиновник сказал, что "пока неясно", перевозил ли он украинских военнопленных.

Вчера Следственный комитет РФ официально заявил, что Ил-76 был сбит из ЗРК MIM-104A американского комплекса Patriot. В заявлении сказано, что на месте крушения борта было найдено 116 маркировочных обозначений на английском языке, которые были исследованы.

За день до этого то же самое говорил президент РФ Владимир Путин.