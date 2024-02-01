Следком РФ заявляет, что идентифицировал останки погибших при крушении самолета Ил-76 под Белгородом.

Заявляется, что генетические экспертизы позволили сделать однозначный вывод" о принадлежности изъятых фрагментов тел 65 украинским военнослужащим, шести членам экипажа и трем сотрудникам военной полиции.

Следком РФ утверждает, что в районе места падения самолета были обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших.

В Украине факта сбития самолета, а также гибели пленных не подтверждали, но и не опровергали.

Ранее РФ заявила, что Ил-76 был сбит из ЗРК "Patriot". Следком РФ заявляет, что на месте крушения борта было найдено 116 маркировочных обозначений на английском языке, которые были исследованы.

Накануне Путин заявил, что Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot. По его словам, Россия настаивает на международном расследовании инцидента. Также Путин заявил, что не знает, зачем нужно было сбивать самолет.

Напомним, что 24 января в Белгородской области упал российский военный самолет Ил-76. В России заявили, что при крушении погибли 65 украинских пленных, которых доставляли на обмен.