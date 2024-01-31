Самолет Ил-76 в Белгородской области сбили американской системой ПВО Patriot.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, пишут российские СМИ.

"Самолет сбит - это уже установлено точно - американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила", - сказал Путин.

По его словам, Россия настаивает на международном расследовании инцидента, а на Западе в СМИ стараются замять историю с крушением.

Также Путин заявил, что не знает, зачем нужно было сбивать самолет.

"Украина, наверное, хочет спровоцировать Россию на ответные действия", - предположил он.

При этом он заверил, что Москва не будет останавливать обмены пленными.

"Мы не будем останавливать... Мы все равно своих ребят будем забирать, если украинская сторона, конечно, готова. Они нам все время дают сигнал о том, что готовы", — сообщил он.

Напомним, 24 января в Белгородской области упал российский военный самолет Ил-76. В России заявили, что при крушении погибли 65 украинских пленных, которых доставляли на обмен.

В ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен пленными. При этом в ведомстве не имеют достоверной и исчерпывающей информации о том, кто находился на борту самолета Ил-76 и в каком количестве.

А сегодня Украина и РФ провели второй большой обмен после длительного перерыва. Домой вернулись 207 украинских военных. Среди них рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции.



