Следком РФ официально заявил, что Ил-76 был сбит из ЗРК MIM-104A американского комплекса "Patriot".

Заявляют, что на месте крушения борта было найдено 116 маркировочных обозначений на английском языке, которые были исследованы.

РФ утверждает, что две ракеты были выпущены ВСУ из района села Липцы Харьковской области.

Ранее Путин заявил, что Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot. По его словам, Россия настаивает на международном расследовании инцидента.

Вчера произошел второй большой обмен. Домой вернулись 207 украинских военных. Среди них рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Нацполиции.

Напомним, что 24 января в Белгородской области упал российский военный самолет Ил-76. В России заявили, что при крушении погибли 65 украинских пленных, которых доставляли на обмен.

В ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен пленными. При этом в ведомстве не имеют достоверной и исчерпывающей информации о том, кто находился на борту самолета Ил-76 и в каком количестве.