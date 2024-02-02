В ГУР заявили о неоднократных запросах к РФ о выдаче тел военнопленных после крушения Ил-76
Украина неоднократно обращалась к РФ с запросом о передаче тел военнопленных, которые, как утверждает Москва, погибли при крушении Ил-76, но ответа не было.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
"Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел. Пока российская сторона на это не идет", - сказал Юсов.
Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что таких обращений в администрацию президента РФ Владимира Путина не было.
"В администрацию президента России не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных, погибших при крушении Ил-76", - заявил Песков.
Напомним, ранее РФ показала документы и татуировки якобы погибших пленных. Украина их гибели и сбития самолета не подтверждала, но и не отрицала.
Как мы писали, 24 января в Белгородской области упал российский военный самолет Ил-76. В России заявили, что при крушении якобы погибли 65 украинских пленных, которых доставляли на обмен.
Также в РФ говорили, что Ил-76 был сбит из ЗРК "Patriot". Следком РФ заявил, что на месте крушения борта было найдено 116 маркировочных обозначений на английском языке, которые были исследованы.