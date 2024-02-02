Украина неоднократно обращалась к РФ с запросом о передаче тел военнопленных, которые, как утверждает Москва, погибли при крушении Ил-76, но ответа не было.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел. Пока российская сторона на это не идет", - сказал Юсов.

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что таких обращений в администрацию президента РФ Владимира Путина не было.

"В администрацию президента России не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных, погибших при крушении Ил-76", - заявил Песков.

Напомним, ранее РФ показала документы и татуировки якобы погибших пленных. Украина их гибели и сбития самолета не подтверждала, но и не отрицала.

Как мы писали, 24 января в Белгородской области упал российский военный самолет Ил-76. В России заявили, что при крушении якобы погибли 65 украинских пленных, которых доставляли на обмен.

Также в РФ говорили, что Ил-76 был сбит из ЗРК "Patriot". Следком РФ заявил, что на месте крушения борта было найдено 116 маркировочных обозначений на английском языке, которые были исследованы.