В Украину сегодня вернулись пленные, которые должны были быть переданы еще 24 января. Но среди ни нет тех 65 человек, которые, как заявляет РФ, погибли при крушении в Белгородской области транспортного самолета Ил-76.

Об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам военнопленных Петр Яценко в комментарии "Армия ТѴ".

По словам Яценко, Москва не вернула 65 пленных, которые якобы находились на борту упавшего самолета. При этом Россия отказывается предоставить любую информацию о них, добавил Яценко.

Также он сказал, что РФ постоянно откладывает обмены, в результате чего образуются паузы. Поэтому каждые переговоры идут очень тяжело.

Напомним, сегодня Украина и РФ провели обмен пленными. Домой вернулись 207 украинских военных.

Как мы писали, 24 января в Белгородской области упал российский военный самолет Ил-76. В России заявили, что при крушении погибли 65 украинских пленных, которых доставляли на обмен.

В ГУР Минобороны подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен пленными. При этом в ведомстве не имеют достоверной и исчерпывающей информации о том, кто находился на борту самолета Ил-76 и в каком количестве.

А вот украинский Координационный штаб по вопросам пленных подтвердил подлинность российского списка 65 погибших пленных, который опубликовали в РФ.