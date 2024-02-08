Ил-76 был сбит ВСУ из американского комплекса Patriot. Их источники заявили, что ракета, которой сбили самолет, была передана европейской страной.

Об этом сообщает The New York Times.

Чиновники США заявили, что ВСУ действовали без их ведома. Вероятно, на основе "законных, но ошибочных разведывательных данных".

По их данным, этот Ил-76 действительно ранее использовался для перевозки ракет, как заявляла Украина, "что делало его важной целью для Киева".

"Вопрос о том, кто был в самолете, менее ясен. Американские официальные лица не подтвердили личности пассажиров, но заявили, что вполне вероятно, что по крайней мере некоторые из них были украинскими пленными", - пишет издание.

Чиновники США и Украины заявляют, что Россия, возможно, преувеличила число смертей.

Напомним, что 24 января в Белгородской области упал российский военный самолет Ил-76. В России заявили, что при крушении погибли 65 украинских пленных, которых доставляли на обмен.

В Госдеп США отказались комментировать заявление россиян о сбитии самолета под Белгородом из ЗРК Patriot.

Путин заявлял, что Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot. По его словам, Россия настаивает на международном расследовании инцидента.

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