В российском Белгороде сообщают о взрывах и попадании в цех металлоизделий завода ЖБК-1. Накануне в городе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают местные паблики.

Пишут о пожаре на одном из предприятий после прилета.

Минобороны РФ заявляет, что в Белгородской области ПВО сбила семь снарядов РСЗО и два дрона.

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил повреждение на территории одного из промышленных предприятий, а также сообщил о двух раненых.

Также паблики писали, что боеприпас попал в кабину грузовика.

Напомним, по данным российских СМИ, российские нефтеперерабатывающие заводы из-за атак украинских дронов в январе уменьшили переработку на 4% - в сравнении с январем 2023 года.

Война в Украине идет уже 714-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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