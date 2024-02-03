В ночь на 3 февраля в РФ заявили об атаке дронов на один из крупнейших НПЗ - в Волгограде. Власти региона заявляют о пожаре после падения двух беспилотников.

Местные СМИ пишут, что огонь распространился до 300 квадратных метров. Заявляется, что открытое горение уже ликвидировано.

По сообщению МЧС, произошло возгорание нефтепродуктов на площади 300 кв. м, пострадавших нет. Открытое возгорание уже ликвидировано. Министерство обороны РФ сообщило об отражении атаки семи дронов в Волгоградской, Белгородской и Ростовской областях.

Ущерб от атаки пока неизвестен.

Российские СМИ публикуют видео с моментом прилета по НПЗ в Волгограде.

Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал крупный нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. По данным пабликов, произошел небольшой пожар, который работники потушили своими силами.

Также агентство Reuters сообщало, что завод "Роснефть" в Туапсе остановил работу после атаки беспилотника. В публикации говорилось, что сгорела вакуумная установка завода. По данным источников агентства, ремонт может продлиться до весны.

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