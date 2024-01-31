В РФ сообщают, что Санкт-Петербург ночью 31 января атаковал беспилотник.

По данным российских пабликов, дрон был подбит, но упал на территорию завода "Невский мазут". Утверждается, что был пожар в районе трех пустых цистерн.

Публикуются видео с взрывами - вероятно, работой ПВО.

Кадры взрыва беспилотника на питерском заводе "Невский мазут".

Война в Украине идет уже 707-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. 2024 год будет тяжелым для Украины на фронте, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. По его оценке, Путин считает, что время играет на его стороне, и восстанавливает оборонное производство РФ с помощью важнейших компонентов из Китая, а также вооружений и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи.

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