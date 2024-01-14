Спасатели ликвидировали открытое горение на складе компании Wildberries под Санкт-Петербургом.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

"Огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе в Санкт-Петербурге. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

В Wildberries рассказали журналистам, что не могут дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада.

"Некоторые из них оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект", - сообщили в компании.

Между тем Следственный комитет РФ уже возбудил по факту пожара уголовное дело.

По версии следствия, "в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности" на складе Wildberries 13 января произошел пожар.

Отметим, что ещё по одной версии, которая обсуждается в российских СМИ, склад подожгли мигранты в отместку за рейды полиции с проверкой миграционного режима.

Как мы писали, в субботу, 13 января, под Санкт-Петербургом на складе готовой продукции интернет-магазина Wildberries вспыхнул пожар. Сообщалось, что огонь охватил 70 тысяч квадратных метров. За неделю до пожара на 1-м и 2-м блоках склада Wildberries несколько раз срабатывала пожарная сигнализация, но всякий раз тревога была ложной.

Этот пожар стал крупнейшим в истории российского ритейла. Заявлялось, что сгорел весь товар на сумму примерно 11 миллиардов рублей (125 миллионов долларов).