Пожар на складе Wildberries под Петербургом стал крупнейшим в истории российского ритейла.

Об этом сообщают российские СМИ.

Он локализован на площади 70 тысяч квадратных метров. Предварительная причина - неисправность проводки. Обошлось без пострадавших.

Сообщается, что сгорел весь товар на сумму примерно 11 миллиардов рублей (125 миллионов долларов).

Напомним, утром писали, что под Петербургом РФ на складе готовой продукции интернет-магазина Wildberries вспыхнул пожар. Со склада эвакуировали минимум 500 человек. К ликвидации возгорания привлекли 112 специалистов и 25 единиц спецтехники. В РФ проверяют версию поджога.

Летом в Московской области загорелись магазин и фабрика спортинвентаря. Площадь пожара составила 1200 кв.м. Причины пожара уточняются, сведений о пострадавших не поступало.

Через несколько дней в российском городе Георгиевск пылает вещевой склад в воинской части. По словам мэра города Андрея Зайцева, в хозяйственной постройке никаких работ не проводилось, электричество было отключено. Возможной причиной возгорания признали слишком высокую температуру воздуха. Пострадавших нет.

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