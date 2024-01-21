Расположенный на побережье Балтийского моря в Ленинградской области РФ завод по переработке газового конденсата "Новатэк" приостановил свою работу после атаки украинских БПЛА. Указывается, что пожар на заводе явился результатом "внешнего воздействия".

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление представителей предприятия.

"Сегодня ночью на производственном комплексе "Новатэк - Усть-Луга" произошло возгорание производственных объектов. По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия", - говорится в сообщении.

По информации компании "Новатэк", завод по переработке газового конденсата в Усть-Луге прекратил все технологические операции. Пострадавших в результате удара дронов нет.

Сообщается, что из-за пожара повреждена (или уничтожена) одна цистерна объемом 100 кубических метров и насос для перекачки сжиженного природного газа. Еще одна цистерна была разгерметизирована.

Завод "Новатэк" в порту "Усть-Луга" занимается переработкой газового конденсата. Он расположен в прибрежной зоне рядом со специализированным терминалом, на котором продукция и сам газовый конденсат загружаются на суда для экспорта.

Между тем власти Ленинградской области сообщили о введении режима повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры, силовым структурам и охране приказано уничтожать БПЛА в случае их обнаружения.

Напомним, в ночь на 18 января дрон уже пытался атаковать один из терминалов под Петербургом. Российские телеграм-каналы со ссылкой на источники писали, что беспилотник, которой нёс около 3 кг взрывчатки, пытался атаковать нефтяной терминал. По их данным, обломки БПЛА обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".

Также на днях в РФ сообщили о прилете дрона рядом с Тамбовским пороховым заводом.