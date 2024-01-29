В РФ сообщают об атаке беспилотника по крупному нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле
В понедельник, 29 января, беспилотник атаковал крупный нефтеперерабатывающий завод в Ярославле РФ.
Об этом пишут российские телеграм-каналы.
"Дрон рухнул рядом с установкой для гидрокрекинга на заводе "Славнефть-ЯНОС", - говорится в сообщении.
По данным пабликов, произошел небольшой пожар, который работники потушили своими силами. О серьезных повреждениях информации нет.
Утверждается, что дрон был самолетного типа.
Российские паблики показали фото беспилотника, который атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Утверждается, что его подавили средствами РЭБ на подлете к заводу.
Ранее агентство Reuters сообщало, что на днях завод "Роснефть" в Туапсе остановил работу после атаки беспилотника. В публикации говорилось, что сгорела вакуумная установка завода. По данным источников агентства, ремонт может продлиться до весны.
А перед этим в РФ заявили об атаке беспилотника на нефтебазу в Брянской области. Произошло возгорание резервуаров. Для тушения привлекали пожарный поезд, 32 жителя соседнего частного сектора были эвакуированы.
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