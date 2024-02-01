Руководитель Главного управления разведки (ГУР) при Министерстве обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что атаки на российскую инфраструктуру могут усилиться.

Об этом глава ГУР сообщил в интервью CNN.

"Отказавшись признать причастность Украины к атакам дронов в России, Буданов заявил, что такие операции "вполне возможны", - пишет издание.

"Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что в этот план включены все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", - сказал начальник военной разведки, слова которого цитирует CNN.

Ранее газета Financial Times писала, что недавние взрывы и атаки дронов на территории России организовало ГУР Украины. Данная информация прозвучала в рамках интервью с главой разведки Кириллом Будановым, но не от его имени.

FT считает, что ведомство "доставило ударные дроны до Санкт-Петербурга, нанесло удар по нефтяному терминалу, а также нанесло удары по пороховому заводу и нефтебазе в Брянской области".

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