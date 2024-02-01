Глава ГУР Буданов предупредил, что атаки на российскую инфраструктуру могут усилиться
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) при Министерстве обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что атаки на российскую инфраструктуру могут усилиться.
Об этом глава ГУР сообщил в интервью CNN.
"Отказавшись признать причастность Украины к атакам дронов в России, Буданов заявил, что такие операции "вполне возможны", - пишет издание.
"Гипотетически существует план, по которому все это происходит. И я считаю, что в этот план включены все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", - сказал начальник военной разведки, слова которого цитирует CNN.
Ранее газета Financial Times писала, что недавние взрывы и атаки дронов на территории России организовало ГУР Украины. Данная информация прозвучала в рамках интервью с главой разведки Кириллом Будановым, но не от его имени.
FT считает, что ведомство "доставило ударные дроны до Санкт-Петербурга, нанесло удар по нефтяному терминалу, а также нанесло удары по пороховому заводу и нефтебазе в Брянской области".
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