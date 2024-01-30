Во вторник, 30 января, в РФ заявляют о массированном ударе беспилотников сегодня ночью.

Минобороны РФ заявляет, что всего был уничтожены и перехвачены 21 беспилотник. В частности, над Белгородской (5), Брянской (3), Калужской (1) и Тульской (1) областями.

Также сообщается, что 11 дронов были сбиты над Крымом.

Ранее мы писали о том, что в Институте изучения войны объяснили, почему ПВО в Ленинградской области не справилась с атаками дронов.

Война в Украине идет уже 706-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте, судя по поступающей информации, все больше решают дроны. По данным издания Bild, на них сейчас приходится 75% всех потерь обеих сторон. Тогда как бронетехника играет второстепенную роль и быстро выходит из строя.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.