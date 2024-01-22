Система ПВО в Ленинградской области РФ не справилась с недавними ударами беспилотников, поскольку строилась для отражения гипотетических ударов со стороны стран НАТО, а не атак с юга.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В отчете предполагается, что российская противовоздушная оборона Ленинградской области слаба, и, скорее всего, развернута не для защиты от ударов с юга, а для отражения ударов с северо-запада и запада, поскольку РФ исторически развертывала свою противовоздушную оборону в этом регионе для защиты от гипотетических атак НАТО.

"Российские военные реформируют Ленинградский военный округ с намерением подготовиться к возможной предстоящей обычной войне против НАТО и, возможно, располагают военные объекты вдоль границы со странами-членами НАТО. Украинские удары в Ленинградской области могут побуждать российские войска передислоцировать системы ПВО ближнего радиуса действия вдоль ожидаемых маршрутов полетов украинских беспилотников для защиты потенциальных целей, обладающих стратегической ценностью", - говорится в отчете.

В ISW добавили, что российские силы используют системы ПВО малой дальности, такие как "Панцирь", которые не в состоянии покрыть все важные потенциальные цели в Ленинградской области без перебрасывания дополнительных систем в этот район. Поэтому продолжение украинских ударов в глубоком тылу России может усилить давление на российскую противовоздушную оборону в целом.

Напомним, в ночь на 21 января после атаки дронов в Ленинградской области РФ загорелся завод по переработке газового конденсата компании "Новатэк".

Сообщалось, что из-за пожара была повреждена (или уничтожена) одна цистерна объемом 100 кубических метров и насос для перекачки сжиженного природного газа. Еще одна цистерна была разгерметизирована. В результате инцидента предприятие прекратило свою работу.