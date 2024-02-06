Российские нефтеперерабатывающие заводы из-за атак украинских дронов в январе уменьшили переработку на 4% - в сравнении с январем 2023 года.

Об этом пишут российские СМИ.

"Главными факторами снижения стали ремонты, а также вывод из строя некоторых установок из-за участившихся атак беспилотников", - пишет "Коммерсант".

Ранее атаковали завод "Новатек"на побережье Балтийского моря и Волгоградский НПЗ. Власти региона заявлялит о пожаре после падения двух беспилотников. СМИ писали, что огонь распространился до 300 квадратных метров.

Также сообщалось, что 29 января беспилотник атаковал крупный нефтеперерабатывающий завод в Ярославле РФ. По данным российских пабликов, произошел небольшой пожар, который работники потушили своими силами.

Война в Украине идет уже 713-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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