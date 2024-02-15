Последствия обстрела Львова. Фото: Telegram/andriysadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый показал последствия утренней ракетной атаки РФ по городу.

Соответствующие фото городской голова Львова опубликовал в своем телеграм-канале.

Пострадали две школы и один садик. Повреждено 18 жилых домов. Выбито более 400 окон.

Также, по словам Садового, ранены три человека, которым оказали помощь.

Последствия обстрела Львова

Последствия обстрела Львова

Последствия обстрела Львова

Последствия обстрела Львова

Ранее власти Львова сообщали о прилете и пожаре на объекте инфраструктуры. Всего город атаковали около десяти ракет.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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