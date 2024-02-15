Мэр Львова Андрей Садовый показал последствия утренней ракетной атаки РФ по городу.

Соответствующие фото городской голова Львова опубликовал в своем телеграм-канале.

Пострадали две школы и один садик. Повреждено 18 жилых домов. Выбито более 400 окон.

Также, по словам Садового, ранены три человека, которым оказали помощь.

Ранее власти Львова сообщали о прилете и пожаре на объекте инфраструктуры. Всего город атаковали около десяти ракет.

Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Индустриальный проспект - главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ.

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