Повреждены дома, школы и детсад. Мэр Львова показал фото последствий утренней ракетной атаки по городу
Мэр Львова Андрей Садовый показал последствия утренней ракетной атаки РФ по городу.
Соответствующие фото городской голова Львова опубликовал в своем телеграм-канале.
Пострадали две школы и один садик. Повреждено 18 жилых домов. Выбито более 400 окон.
Также, по словам Садового, ранены три человека, которым оказали помощь.
Ранее власти Львова сообщали о прилете и пожаре на объекте инфраструктуры. Всего город атаковали около десяти ракет.
Война в Украине идет уже 722-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект - главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Индустриальный проспект - главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.