Сегодня утром российские войска атаковали беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области. Ранения получили два человека.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"С самого утра русские изверги начали атаковать Никопольщину. В Марганецкой громаде вражеский БПЛА попал в авто. Пострадали два человека. 49-летняя женщина и 48-летний мужчина. Оба – "тяжелые", - написал он.

Также ночью россияне выпустили полтора десятка снарядов по Никопольщине. Под ударом находились Никополь и Марганец, сообщил Лысак.

Напомним, сегодня ночью российские войска нанесли удар по Купянску. Пострадали 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главком Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки - с целью сохранения жизней солдат. Украина подписала гарантии безопасности с Германией.

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