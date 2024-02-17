Утром россияне атаковали беспилотниками Никопольский район. Ранения получили два человека
Сегодня утром российские войска атаковали беспилотниками Никопольский район Днепропетровской области. Ранения получили два человека.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"С самого утра русские изверги начали атаковать Никопольщину. В Марганецкой громаде вражеский БПЛА попал в авто. Пострадали два человека. 49-летняя женщина и 48-летний мужчина. Оба – "тяжелые", - написал он.
Также ночью россияне выпустили полтора десятка снарядов по Никопольщине. Под ударом находились Никополь и Марганец, сообщил Лысак.
Напомним, сегодня ночью российские войска нанесли удар по Купянску. Пострадали 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.
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