В субботу, 17 февраля, российские войска обстреляли Славянск и Краматорск. Есть погибшие, разрушены дома и здание школы.

В частности, в Краматорске россияне попали ракетами в промзону и частный сектор. Погибла женщина. Еще одно тело извлекли из-под завалов. Вероятно, под завалами одного из домов находится человек. Разрушены два дома, повреждены еще 23.

В Славянске снаряд попал в школу – под завалами возможно пребывание одного человека.

На местах ударов работают власти, полиция и спасатели, сообщил заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба.

Украинские мониторинговые телеграм-каналы писали, что удары наносились РСЗО, баллистическими ракетами и крылатыми ракетами Х-22 со стратегических бомбардировщиков. Публиковалось видео горящей школы в Славянске.

Также появились фото и видео после прилета в Краматорске.

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главком Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки - с целью сохранения жизней солдат. Украина подписала гарантии безопасности с Германией.

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