Спасатели достали тело мужчины из-под завалов жилого дома в Купянске, куда вчера россияне сбросили авиабомбы. Накануне из-под завалов извлекли тело 55-летней женщины. Еще четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает ГСЧС Украины Харьковской области.

"17 февраля около 13:30 российская вражеская авиация сбросила управляемые авиабомбы на жилые районы г. Купянска. В результате обстрела произошли разрушения в 3-х двухэтажных жилых домах. Повреждения получил и частный сектор. Изуродованы не менее 10 частных домов. Также в результате взрывов возникли 2 пожара, которые силами подразделений ГСЧС были ликвидированы", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов 4-х человек. Они получили травмы и находятся в медицинских учреждениях. Также удалось деблокировать из-под завалов тела 2 человек: мужчины и женщины.

По состоянию на 10.20 18 февраля аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, ранее в результате российского обстрела в Купянске пострадали 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.

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