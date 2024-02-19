В 18-этажном доме на столичных Теремках, который пострадал во время ракетной атаки 7 февраля, повреждены два подъезда, сейчас в них нет электричества, воды и отопления.

По словам местных жителей, жить в поврежденных подъездах им запретили.

У входа дежурит сотрудник полиции. Местные могут заходить, но только для того, чтобы забрать личные вещи.

"Сегодня, 19 февраля утром должна была прийти архитектурная инспекция, чтобы проверить состояние поврежденных конструкций дома, но пока так никто и не пришел",- рассказывает жительница дома Лариса.

Женщина проживала здесь со своим супругом Виктором на 14 этаже. Основные разрушения в доме были на 13 и 12 этажах.

Людмила рассказывает, что в тот день, как только началась воздушная тревога они с мужем пошли в укрытие.

"В 06:00 мы пошли в метро. Мы ходили в укрытие как только началась война, потом долгое время не ходили в укрытие, а после последних обстрелов Киева снова начали спускаться в укрытие",- рассказывает Людмила.

Сейчас она с мужем живет у друзей.

"Мы стали на очередь, чтобы получить комнату в общежитии, друзья нам предоставили жилье месяца на два. Городские власти заявили, что ближайший год здесь точно никто жить не будет. У нас три комнаты в квартире в две из которых заходить нельзя так как под нами на 13 этаже попадали плиты, и наши комнаты висят в воздухе. Сегодня мы приехали, чтобы дождаться комиссию из департамента архитектуры, нам сказали, что они приедут утром, но пока никого нет",- рассказывает Людмила.

Женщина также добавила, что местные жители сталкиваются с тем, что не могут забрать из дома уцелевшую мебель или бытовую технику, так как не работают лифты, а лестничная площадка очень узкая там даже холодильник не проходит.

Напомним, 7 февраля в результате массированной атаки РФ в Киеве 4 человека погибли, 40 пострадали.

Война в Украине идет уже 726-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.