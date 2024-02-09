В пятницу, 9 февраля, в результате авиабомбардировки пограничных районов Сумской области погибли три человека, еще четверо получили ранения. Были сброшены семь авиабомб.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации в своем телеграм-канале.

Повреждены частные дома, территория фермерского хозяйства и складское помещение.

Также в Сумской ОВА и в Национальной полиции показали фото последствий авиаудара по области.

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