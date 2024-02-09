Погибли три человека. В приграничных с Россией районах Сумской области упали семь авиабомб. Фото
В пятницу, 9 февраля, в результате авиабомбардировки пограничных районов Сумской области погибли три человека, еще четверо получили ранения. Были сброшены семь авиабомб.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации в своем телеграм-канале.
Повреждены частные дома, территория фермерского хозяйства и складское помещение.
Также в Сумской ОВА и в Национальной полиции показали фото последствий авиаудара по области.
Ранее мы рассказывали, что в Сумской области войска РФ атаковали гражданские объекты. Ранены два человека.
Война в Украине идет уже 716-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера Владимир Зеленский уволил главкома Валерия Залужного и назначил на его место командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.