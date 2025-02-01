Украина заявляет, что Россия сегодня вечером ударила авиабомбой по зданию интерната в Судже Курской области, где местные жители "готовились к эвакуации".

Телеграм-каналы публикуют кадры сильных разрушений, на фоне которых видны тела погибших людей.

Генштаб ВСУ заявляет, что в здании находились десятки гражданских, включая женщин и детей, и что в настоящее время ведётся операция по их спасению.

Количество погибших и раненых не называется.

В РФ удара не подтверждали и ситуации не комментировали.

Отметим, что россияне уже несколько дней обвиняют Украину в изнасилованиях и убийствах жителей села Русское Поречное Курской области, куда недавно вошла российская армия. Заявляется, что там были убиты 22 местных жителя.

В частности, публикуются кадры допроса пленного украинского военного, который на камеру признаётся в этих убийствах.

Украина не комментировала этих обвинений.

Напомним, российская уполномоченная по правам человека рассказала, как украинские военные делились едой с жителями Курской области.

Война в Украине идёт 1074-й день. Последние новостями с главными событиями 1 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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