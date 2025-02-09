Украину сегодня ночью россияне атаковали 151 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силами ПВО были сбиты 70 вражеских дронов, сообщают Воздушные силы ВСУ.

74 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны.

ПВО работала в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь.

В Обуховском районе Киевской области обломки дрона упали на стройку многоэтажного дома. В Ровенской области заявили, что это была самая длинная тревога в их регионе с начала вторжения - 8 часов, о прилетах не сообщалось.

Также россияне ударили по селу Межевая под Синельниково в Днепропетровской области. Также из-за обстрелов без газоснабжения в области остались несколько населенных пунктов.

Паблики пишут, что россияне попали по газопроводу, поэтому перекрыты поставки газа на села Каменское, Приднепровское и Мусеевка Красногригорьевской громады.

Украинские военные паблики пишут, что в последние месяцы россияне активно запускают "Шахеды" по прифронтовой зоне, пытаясь поразить места сосредоточения личного состава и составы БК.

Напомним, вчера армия РФ атаковала Киев беспилотниками. Обломки сбитых воздушных целей создали повреждения в Дарницком районе.

Война в Украине идет 1082-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.