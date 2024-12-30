Воюющий в ВСУ бывший народный депутат Игорь Луценко поделился прогнозами на 2025 год о том, как будут развиваться и меняться системы вооружения и их роль в войне.

Прогноз он опубликовал в своем Фейсбуке.

По его словам, появятся дроны, которые смогут перехватывать "Шахеды". А эффективность дронов шахедного типа (то есть дальнобойных БПЛА на двигателе внутреннего сгорания) однозначно будет уменьшаться как у россиян, так и у ВСУ. Впрочем, в первое полугодие проблема "Шахедов" вряд ли решится, если решится вообще.

Другие прогнозы Луценко:

Наконец-то появится массовый украинский аналог "Ланцета" – ударный дрон-камикадзе с дальностью до 70 км или больше. Он может изменить расстановку сил.

На поле боя появятся системы, которые будут защищать бронетехнику от FPV-дронов, - как на радиоуправлении, так и на оптоволокне. Они будут механически поражать дроны на подлете. Следовательно, бронетехника начнет возвращаться на поле боя, потихоньку отвоевывая утраченные из-за господства дронов позиции.

Начнется массовое производство мелкими сериями новых украинских дронов на реактивной тяге и классических ракет. Однако ожидать от них чудес не стоит.

Со второй половины 2025 года может появиться система, которая позволит очень недорого уничтожать мелкие разведывательные дроны типа "Мавика" так же, как сейчас ВСУ с помощью FPV-дронов уничтожают крылья-разведчики россиян.

При этом Луценко не верит в то, что кто-то из высшего руководства даст команду "заспамить" РФ недорогими аналогами "Гербер" - российских дронов-приманок, истощающих ПВО. У автора поста нет веры, потому что с украинской стороны планирование войны происходит на уровне относительно небольших подразделений. Большие же операции (как, например, ежедневное истощение Украины сотнями "Шахедов") и крупное планирование доступны пока только противнику.

"В общем, в 2025 году беспилотникам будет становиться все менее уютно на поле боя, они будут все больше уничтожать друг друга и страдать от специализированных антидроновых средств", - резюмировал Луценко.

На днях стало известно, что Россия оснащает "Шахеды" искусственным интеллектом, чтобы их невозможно было заглушить.

Также СМИ писали, что РФ увеличила производство беспилотников в Татарстане.