Танки вернутся, роль БПЛА снизится, Украина запустит производство ракет. Как поменяется вооружение в 2025 году
Воюющий в ВСУ бывший народный депутат Игорь Луценко поделился прогнозами на 2025 год о том, как будут развиваться и меняться системы вооружения и их роль в войне.
Прогноз он опубликовал в своем Фейсбуке.
По его словам, появятся дроны, которые смогут перехватывать "Шахеды". А эффективность дронов шахедного типа (то есть дальнобойных БПЛА на двигателе внутреннего сгорания) однозначно будет уменьшаться как у россиян, так и у ВСУ. Впрочем, в первое полугодие проблема "Шахедов" вряд ли решится, если решится вообще.
Другие прогнозы Луценко:
- Наконец-то появится массовый украинский аналог "Ланцета" – ударный дрон-камикадзе с дальностью до 70 км или больше. Он может изменить расстановку сил.
- На поле боя появятся системы, которые будут защищать бронетехнику от FPV-дронов, - как на радиоуправлении, так и на оптоволокне. Они будут механически поражать дроны на подлете. Следовательно, бронетехника начнет возвращаться на поле боя, потихоньку отвоевывая утраченные из-за господства дронов позиции.
- Начнется массовое производство мелкими сериями новых украинских дронов на реактивной тяге и классических ракет. Однако ожидать от них чудес не стоит.
- Со второй половины 2025 года может появиться система, которая позволит очень недорого уничтожать мелкие разведывательные дроны типа "Мавика" так же, как сейчас ВСУ с помощью FPV-дронов уничтожают крылья-разведчики россиян.
При этом Луценко не верит в то, что кто-то из высшего руководства даст команду "заспамить" РФ недорогими аналогами "Гербер" - российских дронов-приманок, истощающих ПВО. У автора поста нет веры, потому что с украинской стороны планирование войны происходит на уровне относительно небольших подразделений. Большие же операции (как, например, ежедневное истощение Украины сотнями "Шахедов") и крупное планирование доступны пока только противнику.
"В общем, в 2025 году беспилотникам будет становиться все менее уютно на поле боя, они будут все больше уничтожать друг друга и страдать от специализированных антидроновых средств", - резюмировал Луценко.
На днях стало известно, что Россия оснащает "Шахеды" искусственным интеллектом, чтобы их невозможно было заглушить.
Также СМИ писали, что РФ увеличила производство беспилотников в Татарстане.