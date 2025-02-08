В ночь на 8 февраля армия РФ атаковала Киев беспилотниками. Обломки сбитых воздушных целей создали повреждения в Дарницком районе.

Об этом сообщает глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.

По его словам, из-за падения обломков повреждена фасадная часть жилого дома и окна.

"Во время ночной атаки вражеских дронов наши расчеты ПВО успешно отработали по вражеским целям. Обломки БпЛА упали в Дарницком районе", - рассказал он.

Также отмечается, что обломки упали на автомобили, повредив ограждение в частном секторе. Пострадавших в ходе происшествия не обнаружено.

На месте оперативно отработали правоохранители, спасатели и городские службы.

В Киевской ОВА подтвердили, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры в области не допустили, однако в Бучанском и Фастовском районах в результате падения обломков горел травяной настил, который спасатели уже успели потушить.

При этом, ночью россияне также атаковали беспилотниками город Сумы. В частности, вражеский БпЛА попал в частный дом, что вызвало сильный пожар.

Напомним, россияне атаковали ударными БПЛА Харьков. Попадание зафиксировано по территории крупнейшего рынка в городе "Барабашово", повреждены не менее 100 торговых павильонов.