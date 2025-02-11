В Украине введены экстренные отключения света из-за российской ракетной атаки.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Фейсбуке.

Также он подтвердил, что удары наносились по газовой инфраструктуре Украины.

"Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии", - написал Галущенко.

Полтавская ОВА сообщила, что под Миргородом ряд населенных пунктов остался без газоснабжения после ракетной атаки.

В свою очередь Харьковская область подверглась массированному удару дронов.

"Шахеды" с разных сторон атаковали Змиевский и Харьковский районы. Зафиксированы прилеты в столбы и трансформаторы ЛЭП, в ряде районной области пропал свет.

В городе Мерефа слышали более 10 взрывов.

Ранее эксперты предупреждали, что из-за морозов и российских ударов в Украине на этой неделе возможны отключения света.

Война в Украине идет 1084-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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