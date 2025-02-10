На этой неделе возможны отключения света для населения из-за морозов и российских ударов по газовым месторождениям.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, российские атаки создают наибольшие риски и являются главной причиной повреждений и дефицита мощности в энергосистеме.

"Есть еще одна причина, по которой может создаться довольно сложная ситуация на этой неделе. Она связана с тем, что Россия атаковала наши газовые месторождения. А это значит, что, возможно, снизилась добыча газа, которая, в частности, используется при электроэнергии. Плюс ожидается снижение температуры воздуха. Все это создает определенные риски к возможно переходу к плановым отключениям", - сказал Омельченко.

Также отметим, что отключения света сегодня уже начались для промышленности и бизнеса.

Напомним, накануне в Харьковской области российские дроны уничтожили установку на газовом месторождении. Также был удар по газопромыслу в Полтавской области.

Ущерб для добычи газа от российских атак признал и министр энергетики. По его словам, Украине потребуется импорт минимум миллиарда кубометров газа до конца года.