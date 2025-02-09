Российские дроны на оптоволоконных кабелях могут летать уже на 30 и более километров.

Об этом в соцсетях пишет офицер Вооружённых сил Украины с позывным Алекс.

Он заявил, что под Волчанском такой российский дрон поразил украинскую бронированную машину, залетев в ангар, расположенный в трёх десятках километров от линии боевого соприкосновения.

Россияне, по его словам, "сейчас далеко впереди по дронам на оптоволокне и развивают эту тему дальше, летают уже на более дальние дистанции, поэтому не пренебрегайте защитой техники".

Напомним, осенью прошлого года военный с передовой рассказал о применении войсками РФ дронов на оптоволокне, которые не гасит украинская РЭБ.

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