Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве главу военного комитета НАТО – итальянского адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

Видеозапись встречи была опубликована в телеграм-канале президента Украины.

В окружении министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего Вооружёнными силами Александра Сырского украинский лидер показал западным представителям дальнобойные средства поражения, используемые в войне с Россией.

"На одном из предприятий ОПК ознакомились с мощностями и характеристиками украинского дальнобойного оружия", – говорится в сообщении.

Также Зеленский сообщил, что главной темой встречи стала подготовка к следующему заседанию в формате "Рамштайн" с целью организации дальнейших поставок вооружений от участников Североатлантического альянса и прямые инвестиции в производство беспилотников дальнего на территории Украины.

"Благодарен Джузеппе Каво Драгоне за первый зарубежный визит на этом посту именно в Украину. Спасибо людям, работающим над нашим дальнобойным оружием, за реальный результат, который нам очень помогает, которого очень боятся россияне и который видят наши партнёры из НАТО", – написал Зеленский.

Между тем появились фото украинских реактивных дронов, который украинский президент показал представителю НАТО.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не будет отправлять войска в Украину.

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