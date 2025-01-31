Президент США Дональд Трамп против оказания помощи Украине и принятия ее в НАТО.

Об этом заявил обозреватель Ли Хокстедер в своем материале для The Washington Post.

По его словам, контроль возможного прекращения огня и обеспечение безопасности Украины являются "проблемой Европы".

"Убедить европейцев рисковать прямым столкновением с российскими силами стало бы самым сложным за последние десятилетия требованием, которое американский президент поставит перед союзниками", - пишет Хокстедер, отмечая, что это "выйдет за рамки дозволенного".

Еще одним вариантом, на который, по его предположениям, может пойти Трамп, - это просто бросить Украину, прекратив оказывать ей военную помощь. Хокстедер отмечает, что такое решение может "превратить ее в Афганистан Трампа", а также даст сигнал Китаю и другим "противникам", что "Вашингтон слаб".

Напомним, в западных СМИ писали о масштабной кампании с целью убедить Трампа продолжать помощь Украине и не идти на компромиссы и быстрые договоренности с Владимиром Путиным о прекращении войны, а, наоборот, усиливать давление на РФ. Неизвестно, прислушается ли Трамп к этим рекомендациям.

Но в последние дни он сделал ряд жестких заявлений, например, потребовал от стран ОПЕК снизить цены на нефть и пригрозил России санкциями, чтобы остановить войну в Украине.