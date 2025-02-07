Представители страны НАТО обсудили возможность отправки своих войск в Гренландию в связи с угрозами президента США Дональда Трампа использовать силу для захвата острова.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Члены Североатлантического альянса обговорили, распространяется ли 5-я статья НАТО на случай, когда один член НАТО нападает на другого. В итоге такой вариант был быстро исключен, поскольку для него потребовалась бы единогласная поддержка всех 32 государств - членов НАТО, включая самих США.

Однако статью 4, позволяющую начать экстренные консультации в случае угрозы "территориальной целостности, политической независимости или безопасности" члена Альянса, европейские страны расценили как более подходящую меру.

На обсуждении присутствовали официальные лица из Германии, что вызвало критику со стороны сторонников Украины.

"Берлин не хочет отправлять войска в Украину, потому что ситуация "слишком неоднозначная", но открыто намекает на возможность отправки войск НАТО в Гренландию. Это как компас без стрелки", - сказал дипломат НАТО.

Мы писали о том, что Франция рассматривает возможность отправки войск в Гренландию в ответ на заявления Трампа о необходимости присоединить остров к США.

Также сообщалось, что Копенгаген потратит 2,1 млрд долларов на усиление своего военного присутствия за Полярным кругом на фоне многочисленных заявлений нового президента США о желании контролировать Гренландию.