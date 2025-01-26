Президент США Дональд Трамп вновь предъявил претензии на Гренландию. Он заявил, что, по его мнению, США получат контроль над островом.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One, передает BBC.

"Я не знаю, какие претензии на Гренландию имеет Дания, но было бы очень недружественным актом, если бы она помешала попытке присоединения острова к США, потому что это нужно для защиты свободного мира", - заявил Трамп.

Также он добавил, что якобы 57 тысяч жителей Гренландии хотят присоединения к США.

"Я думаю, Гренландию мы получим, потому что речь идет о свободе мира. Мы те, кто может обеспечить свободу. Они не могут", - отметил президент США.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен. По данным СМИ, разговор прошел "крайне плохо".

После слов премьера Фредериксон о том, что "Гренландия не продается", президент США стал вести себя агрессивно и угрожать Дании.

Отметим, что премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выступил за независимость острова. По его словам, гренландцы не хотят быть ни датчанами, ни американцами.