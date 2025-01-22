Ультраправый депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен резко ответил президенту США Дональду Трампу на его заявления о присоединении Гренландии к своей стране.

Об этом депутат заявил в ходе сессии Европарламента.

По его словам, Гренландия не продается и вдвое превышает США по времени существования.

"Гренландия была датской в течение 800 лет, что вдвое превышает время существования США. Она является неотъемлемой частью нашей страны и не продается. Позвольте мне выразить это словами, которые вы понимаете: мистер Трамп, отъе@итесь", - сказал Вистисен.

После эмоционального заявления евродепутат получил выговор от председателя Европарламента за нарушение регламента.

Напомним, в близких к демократам США кругах разворачивается кампания против идеи Трампа присоединить Гренландию, Панамский канал и Канаду. Американский журналист Томас Фридман заявил, что после этих заявлений США будет сложно осуждать Пекин в случае, если Китай захочет присоединить Тайвань.

Также премьер-министр Гренландии Муте Эгеде не раз выступал за независимость острова в связи с заявлениями Трампа. Он говорил, что гренландцы не хотят быть ни датчанами, ни американцами.