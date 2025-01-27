Копенгаген потратит 2,1 млрд долларов на усиление своего военного присутствия за Полярным кругом на фоне многочисленных заявлений нового президента США Дональда Трампа о желании контролировать Гренландию.

Об этом пишет новостное агенство Reuters.

Тем временем европейский филиал издания Politico пишет, что председатель Военного комитета Евросоюза Роберт Бригер заявил, что другие страны экономического содружества также могут направить свой контингент на северный остров.

"Это будет мощным сигналом и будет способствовать стабильности", – приводятся в статье слова чиновника.

При этом Бригер отметил, что для этого решения потребуется "политическая воля".

Напомним, вчера новый президент США вновь предъявил претензии на Гренландию.

"Я не знаю, какие претензии на Гренландию имеет Дания, но было бы очень недружественным актом, если бы она помешала попытке присоединения острова к США, потому что это необходими для защиты свободного мира", – заявил республиканец.

Перед этим Трамп потребовал отдать Гренландию Америке в ходе телефонного разговора с премьер-министром Дании.