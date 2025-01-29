"Мы не можем этого сделать по закону". Во фракции ХДС/ХСС исключили отправку немецких миротворцев в Украину
Отправка немецких миротворцев в Украину невозможна.
Об этом в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились Андреем Ермаком, заявил заместитель главы фракции Христианско-демократического союза / Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в парламенте Германии Йохан Вадефуль.
"Вы имеете в виду сухопутные войска, контингент на земле? Я думаю, что для Германии и для других стран в Европе немецкий военный контингент в Украине невозможен. Согласно конституции Германии, это очень сложная процедура. По закону мы практически не можем этого сделать", - сказал Вадефуль.
Он добавил, что население ФРГ также не поддержит такой шаг.
Отметим, что представитель ХДС/ХСС, как ожидается, станет канцлером после февральских досрочных выборов в Германии.
Между тем буквально вчера министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция рассматривает возможность отправки войск в Гренландию в ответ на заявления Дональда Трампа о необходимости присоединить остров к США. По словам чиновника, тему отправки войск он уже обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.