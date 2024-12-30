Польша построит дорогу к Калининградской области для быстрой переброски своих войск
Польша в ближайшие месяцы построит дорогу к границе с Калининградской областью РФ для ускоренной переброски войск. Это позволит польским войскам быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности.
О планах строительства в интервью газете Financial Times рассказал заместитель главы польского МВД Мацей Дущик.
Как сказано в заметке, к следующему лету Польша намерена завершить строительство пограничной стены и закрыть границу с Беларусью, чтобы остановить приток мигрантов, который Варшава называет гибридной войной России.
Дополнительные инфраструктурные работы вдоль ее 400-километровой восточной границы, о которых правительство Дональда Туска объявило в начале этого года, находятся на завершающем этапе и будут окончены к середине 2025 года, сказал Дущик. В ближайшие месяцы Варшава также построит новую дорогу, чтобы добираться до российского эксклава, добавил чиновник.
По его словам, благодаря этим мерам Польша "максимально приблизится к 100-процентной [пограничной] безопасности".
Польша начала строительство пограничной стены в конце 2021 года, когда из Беларуси в Польшу и соседние страны Балтии прибыли тысячи мигрантов.
Вступивший в должность год назад Туск поставил борьбу с "гибридной войной" России на первое место в своей повестке дня. Она включает отправку большого количества войск в буферную зону вдоль границы с Беларусью. Его правительство устанавливает камеры ночного видения и тепловизоры, строит новую дорогу для патрулирования границы и укрепляет пятиметровый стальной забор, который предыдущее правительство возвело в 2022 году. Польша тратит более 2,5 млрд злотых (587 млн евро) на укрепление границы, половину из которых выделяет правительство Туска, сказал Дущик.
"Этот искусственно созданный миграционный маршрут будет закрыт следующим летом, я надеюсь и верю в это", — отметил он, но заявил, что Варшаве нужно быть готовой к новой попытке Лукашенко "обострить конфликт" и саботировать укрепленную пограничную инфраструктуру Польши.
Варшава также призвала партнеров по ЕС внести финансовый вклад в отдельный военный проект под названием "Восточный щит", который включает новые системы воздушного наблюдения, противотанковые заграждения и рвы.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в этом месяце заявила, что Брюссель выделит 170 млн евро странам, соседствующим с Россией и Беларусью, чтобы противостоять "гибридным угрозам от неприемлемого использования миграции Россией и Беларусью в качестве оружия".
Но ужесточение миграционного контроля в Польше также вызвало резкую критику со стороны неправительственных организаций, особенно после того, как в октябре Туск объявил, что Варшава временно приостановит право на убежище, чтобы отпугнуть тех, кто пересекает границу из Беларуси.
В 2022 году Варшава обвиняла белорусских пограничников в том, что они специально вырезают дыры в стене на границе между двумя странами, чтобы пропустить мигрантов на территорию Польши.
А в 2023 году анонсировалось, что Литва, Латвия и Польша могут принять коллективное решение о полном закрытии границы с Беларусью.