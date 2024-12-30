Польша в ближайшие месяцы построит дорогу к границе с Калининградской областью РФ для ускоренной переброски войск. Это позволит польским войскам быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности.

О планах строительства в интервью газете Financial Times рассказал заместитель главы польского МВД Мацей Дущик.

Как сказано в заметке, к следующему лету Польша намерена завершить строительство пограничной стены и закрыть границу с Беларусью, чтобы остановить приток мигрантов, который Варшава называет гибридной войной России.

Дополнительные инфраструктурные работы вдоль ее 400-километровой восточной границы, о которых правительство Дональда Туска объявило в начале этого года, находятся на завершающем этапе и будут окончены к середине 2025 года, сказал Дущик. В ближайшие месяцы Варшава также построит новую дорогу, чтобы добираться до российского эксклава, добавил чиновник.

По его словам, благодаря этим мерам Польша "максимально приблизится к 100-процентной [пограничной] безопасности".

Польша начала строительство пограничной стены в конце 2021 года, когда из Беларуси в Польшу и соседние страны Балтии прибыли тысячи мигрантов.

Вступивший в должность год назад Туск поставил борьбу с "гибридной войной" России на первое место в своей повестке дня. Она включает отправку большого количества войск в буферную зону вдоль границы с Беларусью. Его правительство устанавливает камеры ночного видения и тепловизоры, строит новую дорогу для патрулирования границы и укрепляет пятиметровый стальной забор, который предыдущее правительство возвело в 2022 году. Польша тратит более 2,5 млрд злотых (587 млн ​​евро) на укрепление границы, половину из которых выделяет правительство Туска, сказал Дущик.

"Этот искусственно созданный миграционный маршрут будет закрыт следующим летом, я надеюсь и верю в это", — отметил он, но заявил, что Варшаве нужно быть готовой к новой попытке Лукашенко "обострить конфликт" и саботировать укрепленную пограничную инфраструктуру Польши.

Варшава также призвала партнеров по ЕС внести финансовый вклад в отдельный военный проект под названием "Восточный щит", который включает новые системы воздушного наблюдения, противотанковые заграждения и рвы.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в этом месяце заявила, что Брюссель выделит 170 млн евро странам, соседствующим с Россией и Беларусью, чтобы противостоять "гибридным угрозам от неприемлемого использования миграции Россией и Беларусью в качестве оружия".

Но ужесточение миграционного контроля в Польше также вызвало резкую критику со стороны неправительственных организаций, особенно после того, как в октябре Туск объявил, что Варшава временно приостановит право на убежище, чтобы отпугнуть тех, кто пересекает границу из Беларуси.

В 2022 году Варшава обвиняла белорусских пограничников в том, что они специально вырезают дыры в стене на границе между двумя странами, чтобы пропустить мигрантов на территорию Польши.

А в 2023 году анонсировалось, что Литва, Латвия и Польша могут принять коллективное решение о полном закрытии границы с Беларусью.