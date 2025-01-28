Франция рассматривает возможность отправки войск в Гренландию в ответ на заявления Дональда Трампа о необходимости присоединить остров к США.

Как передает Politico, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

По словам чиновника, тему отправки войск он обсуждал с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

В интервью французскому радио Sud Radio Барро заявил, что Франция "начала обсуждать [развертывание войск] с Данией". Он сказал, что и другие страны ЕС "готовы рассмотреть" отправку войск в случае необходимости.

"Если Дания позовет на помощь, Франция будет там. Европейские границы суверенны, будь то север, юг, восток или запад... Никто не может позволить себе вмешиваться в наши границы", - добавил министр.

При этом он не верит в американское вторжение в Гренландию.

"Этого не произойдет, люди не вторгаются на территории ЕС", — уверен Барро.

Тем временем главы МИД и Минобороны Дании заявили, что Трамп "не получит Гренландию".

Премьер Фредериксен сегодня обсуждала угрозы Трампа в Берлине и Париже, после чего поедет на встречу с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюссель.

Тем временем буквально позавчера Трамп вновь предъявил претензии на Гренландию. Он заявил, что, по его мнению, США получат контроль над островом.

Сразу после этого СМИ написали, что Копенгаген потратит 2,1 млрд долларов на усиление своего военного присутствия за Полярным кругом на фоне многочисленных заявлений нового президента США о Гренландии.