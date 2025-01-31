Почти половина датчан считают США значительной угрозой для своей страны, а подавляющее большинство выступает против выхода Гренландии из состава США.

Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, опубликованные газетой The Guardian.

Опрос провели после неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он планирует взять под контроль автономную территорию, являющуюся частью Датского королевства.

46% опрошенных считают США "очень большой угрозой" или "довольно большой угрозой" для Дании.

78% опрошенных выступают против продажи Гренландии США, но 72% заявили, что окончательное решение должна принять Гренландия, а не Дания.

При этом Северную Корею считают угрозой 44% опрошенных, Иран - 40%. Однако антилидером среди всех стран является Россия - 86%.

Ранее Трамп позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксен. По данным СМИ, разговор прошел "крайне плохо". После слов премьера Фредериксон о том, что "Гренландия не продается", президент США стал вести себя агрессивно и угрожать Дании.

Напомним, что премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выступил за независимость острова. По его словам, гренландцы не хотят быть ни датчанами, ни американцами.