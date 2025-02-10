Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов поддержал позицию президента США Дональда Трампа о необходимости достижения мира и прекращения войны в Украине.

Об этом спикер ГУР заявил в выпуске Ютуб-проекта "Дайджест Блауша".

По словам Юсова, в ближайшее время ожидаются важные события, которые принесут для Украины хорошие новости.

"Ожидать не стоит. Следует над этим упорно работать. И такая работа ведется, и украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, в том числе общественный сектор, культурная дипломатия, неправительственные общественные организации активно над этим работают. И да, работают и наши партнеры", - заявил Юсов.

Комментируя слухи о возможности завершения войны в ближайшие месяцы, он отметил, что "прогнозы остаются только прогнозами", добавив, что украинцам не стоит ожидать завершения боев в ближайшее время.

Также Юсов сказал, что сверхважные события происходят именно на фронте.

"Об этом не стоит забывать. Поэтому тот, кто помогал и продолжает помогать, правильно делает. Тот, кто поддерживает украинские силы безопасности и обороны, помогает, донатить. Кто не может донатить, поддерживает другим способом. Собственно, расслабляться не стоит. Мы не можем позволить себе сесть у телевизора и ждать хороших новостей. Хорошие новости надо делать", - заявил спикер.

Напомним, ранее большой резонанс вызвало сообщение СМИ о том, что глава ГУР Кирилл Буданов, выступая перед парламентариями, заявил, что если переговоры о завершении войны не начнутся до лета, то могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины. Однако позже ГУР официально опровергло, что Буданов такое говорил.

После этого президент Украины Владимир Зеленский провел продолжительный разговор с Будановым. По словам президента, речь шла о перспективах и сценариях.