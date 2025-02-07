Завершение военного положения не означает отмену мобилизации и ограничений на выезд для мужчин. Об этом рассказал юрист Владимир Пилипенко в эфире "Новини-LIVE".

Он отметил, что мобилизация происходит на основании указов президента, которые утверждает Верховная Рада.

После завершения боевых действий может случиться демобилизация, а тогда будет нужна ограниченная мобилизация для ее восполнения.

"Мы будем с этим жить действительно годы и годы, потому что мы понимаем, что там ничего не изменится на севере, на востоке. Они будут хотеть уничтожить Украину. Мы должны быть к этому готовы", - сказал юрист.

Ранее нардеп Ярослав Юрчишин заявил, что военное положение в Украине не отменят сразу после прекращения боевых действий. По его словам, это будет "длительным процессом" и будет зависеть от решения силовиков о готовности государства обеспечить населению безопасность, что в свою очередь будет зависеть от формата заключенного мирного соглашения и наличия гарантий безопасности от партнеров.

Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об очередном продлении военного положения и мобилизации.