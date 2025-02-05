Половина мира пытается помочь Дональду Трампу завершить войну в Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News.

У Уолтца попросили прокомментировать публикацию издания Reuters, которое писало о том, что Москва рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию как возможное место встречи Путина с Трампом.

Советник Трампа отметил, что он не может ничего подтвердить или опровергнуть, но напомнил, что президент США ясно выразил свое желание положить конец войне России против Украины.

"Что удивительно, половина мира пытается помочь президенту Трампу завершить эту войну и закончить ее справедливым способом, который предотвратит будущие войны. И мы получаем всевозможные обращения, но сегодня мне нечего подтвердить или сообщить", - добавил он.

Ранее мы сообщали о первом телефонном разговоре главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с советником президента США по национальной безопасности Майклом Уолтцем.

Известно, что в Киеве боятся, что Трамп и Путин договорились убрать Зеленского.